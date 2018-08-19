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Спортивный тренажёр на новой многофункциональной площадке восстановлен
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Спортивный тренажёр на новой многофункциональной площадке восстановлен 

Noyabrsk24.ru 21 минуту назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Спортивный тренажёр, который был сломан практически сразу после открытия общественной территории для спорта и отдыха на перекрестке улиц Советская и Мира восстановили. Снаряд для становой тяги сначала был вывернут в неестественную для него сторону, а чуть позже и вовсе исчез.
Выяснить куда он делся помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены по периметру многофункциональной площадки. Спортивный тренажер пострадал от чересчур активных занятий. В ночь после открытия площадки становую тягу на нем решили потренировать сразу трое молодых людей. В результате снаряд вырвали из креплений. И его решено было вывезти, чтоб никто не пострадал.
В компании, которая занималась установкой оборудования, пообещали вернуть тренажер на место к выходным. Свое обещание строители сдержали.
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