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Прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода с причалом в Сарапуле
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Прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода с причалом в Сарапуле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения пассажирского теплохода «Капитан Пушкарёв» с причалом в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, что судно следовавшее по маршруту Ярославль — Пермь — Ярославль врезался в стоечный понтон 17 августа около 7:30. На его борту находилось 153 пассажира и 49 членов экипажа. Теплоход принадлежит ООО «Академфлот» (Самара).
Теплоход получил повреждения лако-красочного покрытия носовой части, а также упал навес пассажирской зоны понтона и было повреждено дежурное помещение понтона. При этом никто не пострадал. В 14:00 по московскому времени судно было отправлено по маршруту в Пермь.
«По предварительным данным причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия (наличие сильного ветра в момент причаливания)», — говорится в сообщении.
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