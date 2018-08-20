Ещё
Комедию про Крымский мост по сценарию Симоньян покажут осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комедию про Крымский мост по сценарию Симоньян покажут осенью 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Тигран Кеосаян осенью представит в российских кинотеатрах романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!», сообщает портал «Крымский мост».
В Сети опубликован трейлер нового фильма. В центре сюжета — стройка в Керченском проливе и жизнь приезжих строителей и местных жителей, которую она изменила.
По словам сценаристки картины, журналистки Маргариты Симоньян, это фильм о любви. «Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча — капитана катера — полностью списан с человека со стройки», — поделилась она.
Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла. В фильме снялись Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, другие актеры и настоящие крымчане.
Премьера картины «Крымский мост. Сделано с любовью!» состоится 1 ноября 2018 года.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Строительство Крымского моста, соединяющего Крым и Краснодарский край, было завершено в 2018 году.
Газета.Ru: последние новости
Губернатор Подмосковья открыл движение по новой паромной переправе в Луховицах В Серпухове планируют благоустроить 14 скверов до конца года Заблудившийся в лесу американец шесть дней ел пчел
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровь, пыль и пробки: вся правда о дороге в Крым119
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной57
УАЗ рассказал про обновленный «Патриот»1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
«Мясорубка» на Большой Татарской35
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение