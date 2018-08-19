«Её в этом году ремонтировали пять раз»: В Волгограде на Тулака устраняют протечку водопровода

В Советском районе Волгограда сегодня ночью прорвало трубу на улице Аджарской. В течение года это далеко не первая протечка, отремонтированного водопровода.

Труба размыла дорогу в Советском районе

— Это просто кошмар! С 12 часов ночи прорвало трубу по улице Аджарской возле дома № 47а. Её между прочим ремонтировали только за этот год пять раз, рассказала V1.ru Элина Петрова. –Мы звонили в управляющую компанию с 6:00 утра. Они сказали, что мы уже не первые, кто позвонил и в курсе протечки.

Труба затапливает улицу уже не в первый раз По словам волгоградки, никто заниматься прорвавшейся трубой не спешил.

— К 10:00 приехали работники управляющей компании Центрального района. Они посмотрели на утечку, но у них в яму провалилась машина, — говорит Элина Петрова. — Они вытащили машину с горем пополам и были таковы. В это время уже под размыло дорогу, а самое главное — столб.

«Протечка размыла столб»

В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» рассказали, что ремонтные работы уже ведутся.

— По адресу улица Аджарская, 47а была принята заявка на течь водовода диаметром 100 мм, — сообщили в пресс-службе концессионера. — В настоящее время бригада компании ведёт работы по её устранению. Ограничение водоснабжения не планируется.

Из ямы коммунальщики вытаскивали провалившуюся машину