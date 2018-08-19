Электробусы выйдут на регулярные маршруты в Химках

Уже до конца текущего года в Химках выведут на регулярные маршруты автобусы с динамичной системой дозарядки. В каждом из них будет установлен литий-титанатный аккумулятор. Сообщение об этом опубликовано на сайте городского округа Химки.

«Ранее электробус уже прошел тестовую эксплуатацию в городском округе. Срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, а пробег — не менее 600 тысяч километров», — говорится в сообщении.

В салоне одновременно могут ехать до 78 пассажиров, причем 25 из них — сидя. Внутри электробусов установят камеры видеонаблюдения. В каждом салоне будут иметься зарядки для смартфонов и других гаджетов.

Зарядка аккумуляторов транспортных средств нового поколения будет проходить прямо во время движения. Без использования контактной сети такой автобус способен преодолевать расстояние до 10 километров. Поднимать и опускать штанги электробуса водитель сможет, не покидая кабины.

Подобные автобусы с динамичной системой дозарядки уже курсируют по улицам Санкт-Петербурга, Севастополя и Симферополя.