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Общественный транспорт подмосковных Химок пополнится электробусами
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Общественный транспорт подмосковных Химок пополнится электробусами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Электробусы с динамичной системой подзарядки выйдут до конца года на рейсовые маршруты подмосковных Химок, говорится в пресс-релизе администрации городского округа.
"Срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, а пробег — не менее 600 тысяч километров. Такие современные троллейбусы будет отмечать высокое требование к системе видеонаблюдения, благодаря установленным в салоне камерам", — отмечается в сообщении.
По данным муниципалитета, при движении электробуса под проводами, аккумуляторы заряжаются, далее до 10 км он может перевозить пассажиров без контактной сети. При установке на контактной сети специальных улавливателей опускать и поднимать штанги водитель сможет не выходя из кабины. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25. Ранее электробусы уже прошли тестовую эксплуатацию в горокруге.
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