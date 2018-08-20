Современные электробусы появятся в Химках в этом году

На дорогах подмосковных Химок в 2018 году появятся электробусы с динамичной системой подзарядки, срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Машины оснащены литий-титанатными аккумуляторами. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25. Ранее электробус уже прошел тестовую эксплуатацию в горокруге.

«Срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, а пробег — не менее 600 тысяч километров. Такие современные троллейбусы будет отмечать высокое требование к системе видеонаблюдения, благодаря установленным в салоне камерам», — говорится в сообщении.

При движении электробуса под проводами, аккумуляторы заряжаются, далее до 10 километров он может перевозить пассажиров без контактной сети. При установке на контактной сети специальных улавливателей опускать и поднимать штанги водитель сможет, не выходя из кабины.

Электробусы будут оснащены зарядками для гаджетов, а покрытие стекол антивандальное. В России современные электробусы успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Симферополе, Севастополе.