Ещё
Современные электробусы появятся в Химках в этом году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Современные электробусы появятся в Химках в этом году 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
На дорогах подмосковных Химок в 2018 году появятся электробусы с динамичной системой подзарядки, срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Машины оснащены литий-титанатными аккумуляторами. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25. Ранее электробус уже прошел тестовую эксплуатацию в горокруге.
«Срок эксплуатации таких электробусов — 10 лет, а пробег — не менее 600 тысяч километров. Такие современные троллейбусы будет отмечать высокое требование к системе видеонаблюдения, благодаря установленным в салоне камерам», — говорится в сообщении.
При движении электробуса под проводами, аккумуляторы заряжаются, далее до 10 километров он может перевозить пассажиров без контактной сети. При установке на контактной сети специальных улавливателей опускать и поднимать штанги водитель сможет, не выходя из кабины.
Электробусы будут оснащены зарядками для гаджетов, а покрытие стекол антивандальное. В России современные электробусы успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Симферополе, Севастополе.
РИАМО: последние новости
Полиция выявила факт недолива топлива на ряде АЗС в Московском регионе Мост через Нару в Серпухове могут открыть в 2018 году Скверы Серпухова благоустроят и объединят в тематический пешеходный маршрут
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убойная трава: новый поворот ДТП с беременной6
«Мясорубка» на Большой Татарской33
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре12
Сколько стоит новый Subaru Forester?
Водителей лишают прав из-за болтов13
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение