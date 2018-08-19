Audi продолжит оставаться спонсором Salzburg Festival

Соглашение о сотрудничестве между « Ауди » и оргкомитетом Зальцбургского фестиваля продлено до 2022 года.

Audi останется титульным спонсором фестиваля в Зальцбурге — соглашение о сотрудничестве продлено до 2022 года. Автомобильный премиум-бренд поддерживает событие с 1995 года.

Творчество и конкуренция — это то, что движет как Зальцбургским фестивалем, так и Audi. Партнёрство двух сторон длится уже почти 25 лет. Audi занимается продвижением и поддержкой культурных мероприятий почти на протяжении всего своего существования.

«Благодаря поддержке со стороны Audi, аудитория фестиваля в Зальцбурге становится всё более международной. 2017 год был уже рекордным — свыше 261 000 посетителей из 79 стран мира», — гордо сказала Хельга Рабль-Штадлер, президент фестиваля в Зальцбурге.

Отметим, что Audi также выступает спонсором престижного кинофестиваля в Берлине.