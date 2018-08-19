Ещё
Ростовчанин разработал план избавления Северного от пробок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовчанин разработал план избавления Северного от пробок 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчанин придумал, как избавить дороги от пробок
Житель донской столицы опубликовал на сервере «Активный ростовчанин» схему избавления Северного от заторов на дороге. План Евгения Шеянова состоит из семи пунктов.
Во-первых, он предлагает начать разгружать кольцо Королева — Вавилова с того, чтобы двигающиеся на Суворовский машины объезжали кольцо по маршруту 1-2-3 за автоцентром.
— Проезд там есть, нужно проложить несколько сот метров асфальта и сделать его односторонним в сторону Суворовского, это значительно разгрузит и кольцо, и перекрёсток Вавилова-Особенная, — рассказывает Евгений Шеянов.
Во-вторых, он предлагает расширить на две полосы дорогу на кольце, уменьшив внутреннюю часть кольца.
— В-третьих, к имеющейся полосе на сужении от Северного к кольцу добавить две полосы и продолжить их далее за кольцо, в сторону Суворовского, — продолжает ростовчанин.
Евгений Шеянов опубликовал план и схему на сервере «Активный ростовчанин»
В-четвертых, он предлагает добавить ещё одну полосу в направлении из центра по Вавилова, по кольцу на Королева.
— В пятых, надо сделать карман для автобусов, идущих на Суворовский. В-шестых — перенести остановку автобусов в Родионовку за перекрёсток. В-седьмых, на пересечении Вавилова и Зрелищной сделать карман для автобусов по направлению в сторону Суворовского, — подытожил автор проекта.
В довершении мужчина добавил, что к сентябрю ростовчане выйдут из отпусков. Также в город приедут студенты и школьники, проводившие лето в области. А это значит, что утренние и вечерние пробки не заставят себя жать.
161.ru: последние новости
Похоже на салют: в небе над Ростовом пролетел метеорит «Возможно, был под наркотиками»: в переходе на Ворошиловском парень упал в обморок Я паркуюсь, как чудак: знакомим с худшими водителями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Названы самые популярные автомобили на «механике»
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда
Водителей лишают прав из-за болтов
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение