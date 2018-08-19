Ростовчанин разработал план избавления Северного от пробок 

Ростовчанин придумал, как избавить дороги от пробок
Житель донской столицы опубликовал на сервере «Активный ростовчанин» схему избавления Северного от заторов на дороге. План Евгения Шеянова состоит из семи пунктов.
Во-первых, он предлагает начать разгружать кольцо Королева — Вавилова с того, чтобы двигающиеся на Суворовский машины объезжали кольцо по маршруту 1-2-3 за автоцентром.
— Проезд там есть, нужно проложить несколько сот метров асфальта и сделать его односторонним в сторону Суворовского, это значительно разгрузит и кольцо, и перекрёсток Вавилова-Особенная, — рассказывает Евгений Шеянов.
Во-вторых, он предлагает расширить на две полосы дорогу на кольце, уменьшив внутреннюю часть кольца.
— В-третьих, к имеющейся полосе на сужении от Северного к кольцу добавить две полосы и продолжить их далее за кольцо, в сторону Суворовского, — продолжает ростовчанин.
Евгений Шеянов опубликовал план и схему на сервере «Активный ростовчанин»
В-четвертых, он предлагает добавить ещё одну полосу в направлении из центра по Вавилова, по кольцу на Королева.
— В пятых, надо сделать карман для автобусов, идущих на Суворовский. В-шестых — перенести остановку автобусов в Родионовку за перекрёсток. В-седьмых, на пересечении Вавилова и Зрелищной сделать карман для автобусов по направлению в сторону Суворовского, — подытожил автор проекта.
В довершении мужчина добавил, что к сентябрю ростовчане выйдут из отпусков. Также в город приедут студенты и школьники, проводившие лето в области. А это значит, что утренние и вечерние пробки не заставят себя жать.