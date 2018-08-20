Международные автомобильные тесты показали: полностью безопасных автопилотов сегодня не существует

Американские автоэксперты из IIHS представили сегодня подробный отчет об исследованиях организации в сфере автономного управления ТС.

В качестве опытных образцов испытатели взяли представителей таких именитых автобрендов, как: Tesla BMW , Mercedes, а также Volvo

Исследование показало, что ни одна из представленных систем автономного управления не показала высокой степени надежности.

В частности, круиз-контроль автомодели Volvo не среагировал вовремя на препятствие.

Более того, в ходе исследований выяснилось, что система шведской компании Pilot Assist наиболее медлительная в ситуациях, когда требуется экстренное торможение.

У других автобрендов ситуация не намного лучше. По мнению автоэкспертов, говорить о надежности таких систем управления пока что слишком рано. Множество незначительных факторов снижают чувствительность оборудования.