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Международные автомобильные тесты показали: полностью безопасных автопилотов сегодня не существует
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Международные автомобильные тесты показали: полностью безопасных автопилотов сегодня не существует 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Американские автоэксперты из IIHS представили сегодня подробный отчет об исследованиях организации в сфере автономного управления ТС.
В качестве опытных образцов испытатели взяли представителей таких именитых автобрендов, как: Tesla, BMW, Mercedes, а также Volvo.
Исследование показало, что ни одна из представленных систем автономного управления не показала высокой степени надежности.
В частности, круиз-контроль автомодели Volvo не среагировал вовремя на препятствие.
Более того, в ходе исследований выяснилось, что система шведской компании Pilot Assist наиболее медлительная в ситуациях, когда требуется экстренное торможение.
У других автобрендов ситуация не намного лучше. По мнению автоэкспертов, говорить о надежности таких систем управления пока что слишком рано. Множество незначительных факторов снижают чувствительность оборудования.
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