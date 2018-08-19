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«Надоели лихачи!»: самарцы попросили мэра Лапушкину установить шлагбаум во дворе
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«Надоели лихачи!»: самарцы попросили мэра Лапушкину установить шлагбаум во дворе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Глава Кировского района Игорь Рудаков и глава города Елена Лапушкина
Самарские дворы хотят защитить от безответственных автомобилистов с помощью шлагбаумов. Разыграть этот сценарий решили в Кировском районе.
Жители дома на Зубчаниновском шоссе, 167 пожаловались мэру Елене Лапушкиной, что отремонтированное дорожное покрытие принесло им не только радость, но и переживания.
— Наш дворовой проезд — сквозной, по нему удобно срезать путь и объезжать пробки. Как только здесь появился новый асфальт, поток машин заметно увеличился. Причем некоторые водители проезжают с превышением скорости. Елена Владимировна, мы опасаемся того, что могут произойти несчастные случали, — обратились горожане к главе города.
Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Игорю Рудакову заняться решением этого вопроса: изучить, является ли проезд пожарным, составить возможную схему перекрытия одного из въездов во двор шлагбаумом и согласовать установку оборудования, ограничивающего проезд, с жителями.
На аналогичную проблему жаловались и жители Крутых Ключей. Они даже провели акцию протеста. Несколько десятков человек, доведенных до отчаяния постоянным гулом машин под окнами, вышли на улицу и перегородили въезд в один из дворов. Правда, решить проблему это пока не помогло.
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