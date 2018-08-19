Омская гимнастка упала из‐под купола цирка в Кахзахстане

Исполнительница акробатических трюков Дарья Верская вечером 18 августа упала из-под купола цирка-шапито в казахском Талдыкоргане. Видеозапись инцидента попала в интернет.

По данным МИА «Казинформ», 28-летняя артистка была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Она не получила серьезных повреждений и вечером 19 августа вновь будет выступать перед зрителями.

«Вчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Она — уроженка Омска. Очень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Вчера во время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений», — сказал артист того же цирка Иван Щербаков

Омский цирк работал в Казахстане в течение двух недель. Все артисты — россияне. После инцидента с акробаткой принято решение вернуться на родину.