Ещё
Омская гимнастка упала из‐под купола цирка в Кахзахстане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омская гимнастка упала из‐под купола цирка в Кахзахстане 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Исполнительница акробатических трюков Дарья Верская вечером 18 августа упала из-под купола цирка-шапито в казахском Талдыкоргане. Видеозапись инцидента попала в интернет.
По данным МИА «Казинформ», 28-летняя артистка была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Она не получила серьезных повреждений и вечером 19 августа вновь будет выступать перед зрителями.
«Вчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Она — уроженка Омска. Очень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Вчера во время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений», — сказал артист того же цирка Иван Щербаков.
Омский цирк работал в Казахстане в течение двух недель. Все артисты — россияне. После инцидента с акробаткой принято решение вернуться на родину.
360tv.ru: последние новости
Четырнадцать скверов будут благоустроены в подмосковном Серпухове Красноярская АЗС заливала автолюбителям в баки солярку вместо АИ‐92 Родителей играющих на проезжей части подростков в Лесосибирске привлекли к ответственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Названы самые популярные автомобили на «механике»
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда
Водителей лишают прав из-за болтов
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение