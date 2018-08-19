Итоги недели: смертельные аварии, расследование дел лже-медиков и директора-педофила, обвиняемого в растлении 5 девочек

Три человека погибли 17 августа при столкновении автомобилей «ВАЗ-2115» и Ford Transit на Советском тракте.

УМВД по Кировской области сообщили, что на встречную полосу выехал именно водитель «пятнадцатой». На видео видно, что “ Ладу ” смяло так сильно, что авто превратилось в груду искореженного металла. По факту ДТП проводится проверка.

Днем ранее в страшной аварии, которая произошла в Сабинском районе республики Татарстан, погибла семья из Кировской области.

И в этом случае причиной аварии стал выезд на встречную полосу. И, как результат, лобовое столкновение автомобиля « Лада Ларгус » с Chevrolet Epica.

В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомобиля «Лады» погибли на месте. Машины превратились в груду искореженного металла. Шансов выжить при таком ударе у водителей и пассажиров не было.

Тем временем продолжается расследование громких уголовных дел Первое дело — это история работавших в Кирове лже-медцентров: мошенники в течение нескольких лет ставили фальшивые диагнозы и лечили несуществующие болезни.

Клиентов для них искали нанятые в колл-центр работники. Они звонили на номера телефонов пожилых жителей областного центра и предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья.

Доверчивые граждане не знали, что их диагностировали при помощи гальванометра — прибора, который используется в электротехнике. При нажатии сотрудником медцентра на палец пациента на мониторе компьютера вычерчивался график. Чем сильнее было нажатие, тем выше кривая.

«На основании этих данных произвольно ставился «диагноз» о наличии неизлечимого или трудноизлечимого заболевания. Обманутые пациенты легко соглашались пройти лечение в псевдомедцентре», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Стоимость сеансов составляла от 60 000 до 150 000 рублей. Если у клиента не было денег, ему предлагали оформить банковский кредит в кабинете по соседству.

Деньги перечислялись на счет фирмы. А «больного» лечили с помощью бытового аппарата для домашнего массажа.

По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного гражданам в результате мошенничества, составляет около 60 миллионов рублей, а общее количество пострадавших превышает тысячу человек.

В настоящее время СЧ СУ УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении двух жительниц Тюмени, которые организовали работу «медцентров», судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вторая история, по которой на данный момент уже завершено расследование — это дело о развращении и изнасиловании 5 девочек

По версии следствия, в июле 2017 года 69-летний житель города Кирова, находясь в помещении центра отдыха «Титаник», неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек возрастом от 12 до 14 лет, а в сентябре он совершил изнасилование 14-летней девочки.

«Со всеми потерпевшими обвиняемый знакомился на пляже или на улице, предлагал заработать денег. Потерпевшие подрабатывали в данном центре отдыха, за что получали символическую плату. Таким образом, в общей сложности обвиняемым было совершено 11 эпизодов преступлений в отношении пяти несовершеннолетних», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал, пояснив, что девочки его оговаривают. Следователями была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курьезные танцы

В Кирове две, предположительно пьяные, девушки станцевали на чужой машине: инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Вначале они подошли к чужой припаркованной машине и начали ее пинать ногами, после чего забрались на крышу и станцевали. Для чего им это было нужно, неизвестно.

«Вечеринка этих девчуль вышла из-под контроля. Главное, чтобы не оказалось, что это была машина бати», — шутили интернет-пользователи.

Тем временем…

В Кировской области открылся сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Охотиться на боровую дичь (глухаря, тетерева, рябчика) можно до 28 февраля 2019 г, на вальдшнепа и водоплавающую дичь — до 15 ноября 2018 года.

За сутки одному охотнику разрешается добыть не более одной особи глухаря, трех тетеревов и 5 рябчиков. Такие лимиты установлены постановлением областного правительства.

Охотники могут получить разрешение в министерстве охраны окружающей среды (ул. Володарского, 82), у районных охотинспекторов, в пунктах МФЦ или через порталы государственных услуг. Для этого необходимо написать заявление и предоставить документы об уплате госпошлины (650 руб) и сбора за пользование объектами животного мира (100 руб за глухаря и 20 руб за тетерева).

25 августа ЦСИ «Галерея Прогресса» приглашает всех желающих в парк АПОЛЛО (г. Киров, ул. Володарского, 106) на Всемирный Фестиваль уличного кино в Кирове

Жители Кирова смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

25 августа фестивальная эстафета доберётся до Кирова. Мероприятие стартует в 19.00 в парке АПОЛЛО. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.

А 9 сентября в Кирове пройдет марафон «Вятские холмы»

Проект «Вятские холмы» уже стал визитной карточкой нашего региона, привлекая к участию все больше людей из Кировской области и других субъектов страны.

Принять участие в марафоне могут как профессиональные легкоатлеты, так и любители здорового и активного образа жизни. Участники выберут дистанцию, которую посчитают подходящей для себя:

— «Малыши» (300 метров),

— «Дети» (600 метров),

— «Новички» (3 км),

— «Любители» (10 км),

— «Выносливые» (21 км).

Этой осенью к дистанциям, традиционным для «Вятских холмов», прибавится еще одна — «Марафон» (42,2 км).

По итогам сентябрьского марафона будут подведены общие итоги соревнований. Среди участников всех трех стартов 2018 года (полумарафон, ночной забег, марафон) будет разыграна путевка на Мюнхенский марафон, который пройдет 14 октября.

Старты всех забегов будут открыты 9 сентября. Помимо спортивных состязаний на площадке проведения марафона будут организованы пункты питания, медицинского обслуживания, развлекательная программа.