На гидроцикле без прав: «МИР 24» вышел со спасателями в рейд по Неве

В Петербурге 30 градусов жары. Горожане спасаются на берегах Финского залива и у Невы. Популярным видом досуга, несмотря на стоимость, стало катание на гидроциклах. Но половина отдыхающих не соблюдают правила безопасности, садятся за руль без прав, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Почти голливудская погоня. Инспекция по маломерным судам пытается остановить гидроциклистов. Сначала на Фонтанке, потом в Неве. История закончилась частичной победой инспекторов: одного гонщика удалось поймать, ему грозит штраф.

Ежедневно инспекторы ловят несколько десятков нарушителей. В основном за вождение без документов. По закону, чтобы сесть на гидроцикл нужно пройти курс обучения и получить права — все, как и с обычным автомобилем.

Девушки взяли гидроцикл в аренду, заплатили кругленькую сумму, подписали договор и поехали кататься. У них даже никто не спросил — умеют ли они управлять этим транспортным средством.

«Владелец проката делает договор передачи имущественных отношений якобы для селфи клиента. Исходя из документа, он не подозревает, что клиент собирается оказаться на воде», — отмечает начальник ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу Александр Радько

Выходить в Неву без прав — все равно что выкатить на автостраду, не умея водить. Евгений Ерухимов, многократный призер чемпионатов России по аквабайку, уверяет — водный мотоцикл опаснее обычного и опасней машины, ведь на нем нет тормозов.

«В автомобиле хотя бы есть тормоза, на нем можно быстро остановиться. Кроме того, на нем много железа, есть подушки безопасности, ремни и все остальное», — говорит мастер спорта по аквабайку.

Все, что могут сделать инспекторы, — оштрафовать девушек за вождение без прав, а администрацию за то, что дали байк в аренду. Но прокатчиков еще надо найти. Молодой человек, который взял у клиентов деньги, отнекивается и уверяет, что просто загорает у воды.

Даже штраф не самый действенный способ. За аренду станция берет около 90 долларов, а штраф меньше десяти. Когда инспекторы уехали, девушки снова сели за руль, а прокатчики опять отдали байк.

Отметим, что по рекам и каналам Петербурга на гидроцикле ездить запрещено. Можно только в акватории Невы и то с минимальной скоростью — 15 километров в час.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ