Губернатор Подмосковья открыл движение по новой паромной переправе в Луховицах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Луховицы открыл паромную переправу через Оку у деревни Ловцы, сообщает телеканал «360».

"Мы открываем сегодня переправу, которую очень давно жители ждали. Здесь невозможно построить мост — Ока разливается, и, соответственно, нужна устойчивая, нормальная переправа, которая работает практически круглогодично, регулярно, иначе на тот берег, на тот «материк», не переберешься. Сегодня мы закончили все работы, связанные с переправой", — заявил Андрей Воробьев.

Старая паромная переправа в Луховицах с 2016 года в целях безопасности стала эксплуатироваться только для перевозки пешеходов. Всего на Оке, на территории муниципального образования, работают три паромные переправы, которые закрываются на зимний период. В это время местные жители были вынуждены ездить в Луховицы через Коломну, пользуясь мостом на трассе М5 «Урал» (более 60 километров вместо 20 километров через переправу).

Реконструкцию ловецкой переправы начали в 2016 году в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование объекта составило 310 миллионов рублей, в том числе стоимость реконструкции — 249 миллионов рублей. Генподрядчиком выступило ОАО «Московская инженерно-строительная компания».

В ходе реализации проекта были отремонтированы причалы, расширена проезжая часть подъездных путей для автомобилей, установлено освещение. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения объект оборудован системой видеонаблюдения и шлагбаумами.

На причалах сконструированы специальные подъемные механизмы — аппарели, которые позволяют регулировать высоту подходов, обеспечивая комфортный и безопасный проезд автомобилей и пересадку пешеходов в любое время года вне зависимости от уровня воды в Оке.

Пропускная способность переправы составляет 230 автомобилей в сутки.