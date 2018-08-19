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Более 100 фактов нарушений правил парковки зафиксировали в районе Люблино
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Более 100 фактов нарушений правил парковки зафиксировали в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Представители общественного пункта охраны порядка № 35 выявили в районе Люблино за минувшие полгода 136 фактов нарушений правил парковки. Об этом рассказал председатель ОПОП № 35 Роман Пурсаков.
— Данная информация была направлена в ОМВД России по району Люблино и ГБУ «Жилищник района Люблино». Совет ОПОП района Люблино, учитывая нахождение рядом детских площадок, ходатайствовал перед управой района о внесении в план благоустройства установки оградительных заграждений, — подчеркнул Роман Пурсаков.
По словам Пурсакова, также на закрепленной за пунктом территории было найдено пять брошенных разукомплектованных автомобилей. Информация об этом передана в местный «Жилищник».
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