Более 100 фактов нарушений правил парковки зафиксировали в районе Люблино

Представители общественного пункта охраны порядка № 35 выявили в районе Люблино за минувшие полгода 136 фактов нарушений правил парковки. Об этом рассказал председатель ОПОП № 35 Роман Пурсаков.

— Данная информация была направлена в ОМВД России по району Люблино и ГБУ «Жилищник района Люблино». Совет ОПОП района Люблино, учитывая нахождение рядом детских площадок, ходатайствовал перед управой района о внесении в план благоустройства установки оградительных заграждений, — подчеркнул Роман Пурсаков.

По словам Пурсакова, также на закрепленной за пунктом территории было найдено пять брошенных разукомплектованных автомобилей. Информация об этом передана в местный «Жилищник».