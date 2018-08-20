Марка в честь 100-летия со дня рождения партизанки Е. Чайкиной выйдет в почтовое обращение 28 августа

Марка в честь 100-летия со дня рождения одного из организаторов партизанского движения во время Великой Отечественной войны Елизаветы Чайкиной выйдет в почтовое обращение 28 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».

«28 августа в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» выйдет конверт с оригинальной маркой, посвящённый 100-летию со дня рождения Е. Чайкиной, организатора партизанского движения. На конверте с оригинальной маркой изображены портрет Е. Чайкиной и эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой АО «Марка» будет изготовлен штемпель специального гашения для пос. Пено в Тверской области. Тираж марки составит 1 млн экземпляров», — говорится в сообщении.

Е. Чайкина (1918-1941 гг.) — одна из организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Основной ее задачей была агитация местного населения. Чтобы поднять патриотический дух жителей деревень Пеновского района, оккупированных фашистами, девушка распространяла листовки и газеты с соответствующим содержанием, а также сообщала последние новости с фронта. 22 ноября 1941 г. она направилась в районный центр, чтобы узнать численность гитлеровского гарнизона. Е. Чайкину взяли в плен и после пыток расстреляли 23 ноября 1941 г.