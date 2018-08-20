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Американский подросток рассказал об ощущениях от удара молнией
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Американский подросток рассказал об ощущениях от удара молнией 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Переживший удар молнии подросток из США поделился впечатлениями от инцидента в эфире передачи Good Morning America на телеканале ABC.
Восьмого августа 13-летний Джозая Видмэн гулял с другом в аризонском парке, когда его поразила молния. Удар подбросил подростка почти на три метра в воздух и привел к остановке сердца. Мальчик мог погибнуть, однако к нему подбежал проходивший мимо мужчина и сделал Джозае искусственный массаж сердца, после чего его забрала скорая. Помимо временной остановки сердца, мальчик получил перелом костей черепа, сотрясение, ожоги на ноге и кратковременную потерю памяти.
"Я очнулся в больнице через три дня и подумал, что я просто уснул. Даже не знал, что я пробыл тут три дня. Я помню лишь, как резко стало жарко, а потом все оборвалось", — сказал Джозая, комментируя инцидент.
По мнению подростка, от смерти его спас скейтборд, который он держал в руке во время прогулки. Джозая уверен, что роликовая доска направила большую часть заряда в землю. Однако мать пострадавшего считает, что именно скейтборд и стал причиной происшествия, притянув электричество.
Заряд молнии в среднем эквивалентен величине порядка одного миллиарда джоулей — этой энергии достаточно, чтобы питать 60-ваттовую лампу в течение полугода. По ряду подсчетов, около 90 процентов пострадавших от удара молнии выживают, однако большинство из них получают ожоги и сердечные заболевания, остающиеся на всю жизнь.
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