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«Умные» светофоры заработали во Владивостоке
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«Умные» светофоры заработали во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Светофоры, регулирующие движение на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока переведены на «умный» режим работы. Они отдают приоритет движению участку с наибольшей нагрузкой.
«», — рассказал Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства.
Отметим, Владивосток один из трёх городов Росси, где реализуется внедрение «умных» светофором. По мнению специалистов, новая адаптивная система поможет снизить нагрузку проезжей части и сократит время прохождения перекрёстка на 40 процентов.
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