«Умные» светофоры заработали во Владивостоке

Светофоры, регулирующие движение на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока переведены на «умный» режим работы. Они отдают приоритет движению участку с наибольшей нагрузкой.

«», — рассказал Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства.

Отметим, Владивосток один из трёх городов Росси, где реализуется внедрение «умных» светофором. По мнению специалистов, новая адаптивная система поможет снизить нагрузку проезжей части и сократит время прохождения перекрёстка на 40 процентов.