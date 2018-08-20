В Красноярске еще два автобуса поменяют схему движения

Схема движения красноярского автобуса 99-го маршрута изменилась. В центре города он теперь ездит так: с улицы Белинского идет на улицу Карла Маркса, далее на улицу Каратанова и затем уже на Ленина. Как считают в мэрии Красноярска, это удобно жителям домов № 50, 52, 52а по улице Дубровинского, а также домов № 19, 21 по улице Карла Маркса. При этом ни одна существующая остановка не исключена из маршрута, наоборот, добавилась новая, в районе дома № 4 по улице Каратанова.

А в сентябре изменится схема движения городского автобусного маршрута №9. Он будет продлён до остановки «Междугородный автовокзал». Таким образом, с правого берега на автовокзал можно будет добраться без пересадок. Ввтобус поедет так: Верхняя Базаиха — Черемушки — ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Белинского — ул. Аэровокзальная.

Как рассказал руководитель городского департамента транспорта Дмитрий Петров , в конце августа на основных остановках продолжитсяработа специалистов и волонтёров по мониторингу наполняемости автобусов. Кроме того, они будут информировать пассажиров об изменениях.

«Мы готовимся к 1 сентября — периоду возращения жителей из отпусков и начала учебы у школьников и студентов. К этому времени автобусов на маршрутах станет больше, ходить они станут чаще. Общее количество автобусов на маршрутах увеличится на 50 единиц», — рассказал Дмитрий Петров.

Напомним, в этом году в Красноярске изменились схемы движения сразу нескольких автобусов, а некоторые маршруты были закрыты.

Фото: мэрия Красноярска