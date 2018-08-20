Эпичный дрифт заряженных японцев сняли на дороге в Воронеже

В Сети появилось видео, в котором на дорогах Воронежа мастерство дрифтинга продемонстрировали несколько «горячих» моделей авто, в том числе и две Toyota Chaiser.

Публикацией поделился известный влогер Олег Выходи, который популярен своими видеоработами в области съемок и монтажа среди пользователей Youtube и Instagram.

На означенной записи опытные автомобилисты демонстрируют свое мастерство на воронежской окружной дороге и улицах города. Как указал известный блогер Алан Енилеев. Во время съемок дрифта на Toyota Chaiser никаких аварийных ситуаций не возникло.

Нужно отметить, что модель Toyota Chaiser выпускали исключительно для внутреннего рынка с 1977 по 2001 год, тем не менее, модель успешно перепродавалась на вторичных рынках РФ и Юго-Восточной Азии.

Установленный под капот Toyota Chaiser 2,5-литровый турбодвигатель 1JZ-GTE зачастую привлекал тюнеров.