КАМАЗ вышел на работу после корпоративного отпуска

Сегодня, 20 августа, автозавод КАМАЗ выходит из корпоративного отпуска, начавшийся 6 августа.

По традиции в этот период проводится модернизация производственного оборудования, которое не прекращает своей работы.

Корпоративный отпуск не коснулся ремонтных и сервисных служб, которые контролируют работоспособность всех производственных узлов и обеспечивают сохранность различных сооружений предприятия.

Во время летнего перерыва составляется бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность.

Дилерские центры КАМАЗ также проигнорировали корпоративный отдых и работали в полном объеме, реализуя продукцию завода.

По заявлению аналитиков, производство КАМАЗ в июле было снижено на 10,4%, что составило 3 484 машинокомплекта.

Всего с начала года КАМАЗ выпустил 21, 537 тысяч грузовиков и эти показатели на 5,4% превышают данные за минувший год.