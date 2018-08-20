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КАМАЗ вышел на работу после корпоративного отпуска
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КАМАЗ вышел на работу после корпоративного отпуска 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Сегодня, 20 августа, автозавод КАМАЗ выходит из корпоративного отпуска, начавшийся 6 августа.
По традиции в этот период проводится модернизация производственного оборудования, которое не прекращает своей работы.
Корпоративный отпуск не коснулся ремонтных и сервисных служб, которые контролируют работоспособность всех производственных узлов и обеспечивают сохранность различных сооружений предприятия.
Во время летнего перерыва составляется бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность.
Дилерские центры КАМАЗ также проигнорировали корпоративный отдых и работали в полном объеме, реализуя продукцию завода.
По заявлению аналитиков, производство КАМАЗ в июле было снижено на 10,4%, что составило 3 484 машинокомплекта.
Всего с начала года КАМАЗ выпустил 21, 537 тысяч грузовиков и эти показатели на 5,4% превышают данные за минувший год.
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