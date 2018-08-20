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В Кузбассе девочка-подросток попала под поезд и выжила
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В Кузбассе девочка-подросток попала под поезд и выжила 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четырнадцатилетняя девочка попала под колеса движущегося товарняка на железнодорожных путях в Киселевске. Следователи в ходе разбирательств установили, что девочка гуляла в компании сверстников неподалеку от железнодорожных путей. Пропустив приближающийся с одной стороны поезд, они оказались в габарите второго пути, по которому с противоположной стороны двигался другой поезд. При этом трое подростков смогли перебежать на противоположную сторону, а их подруга не успела.
В итоге, как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ СК РФ, девочка получила травмы различной степени тяжести, но выжила. Сейчас следователи проводят проверку с целью установить все обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям локомотивной бригады поезда и пешеходам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУ СК РФ.
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