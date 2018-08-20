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В Удмуртии появится 30 постов по фото— и видеофиксации нарушений ПДД
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В Удмуртии появится 30 постов по фото— и видеофиксации нарушений ПДД 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 30 постов по фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируют установить в Удмуртии. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.
«Мы будем устанавливать 30 постов. Не 30 камер, а именно 30 постов по республике, но в основном это будет город Ижевск», — сказал Горбачев.
Проводить данные работы планируется в рамках концессионного соглашения, сумма которого составляет 1,5 млрд рублей. По словам министра, дата проведения торгов на право проведения работ по проектированию, созданию и обслуживанию автоматической системы фото— и видеонаблюдения по госконтракту пока неизвестна. Согласно распоряжению, размещенному на сайте главы и правительства Удмуртии, подготовка конкурсной документации должна завершиться до 1 сентября 2019 года.
По словам Алексея Горбачева, новые посты принесут в бюджет республики порядка 500 млн рублей в года в виде штрафов.
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