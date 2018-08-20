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Машина такси сбила хаски на Немировича-Данченко — собаку спасли пассажирки
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Машина такси сбила хаски на Немировича-Данченко — собаку спасли пассажирки 

ngs.ru 50 минут назад
Фото: ngs.ru
Жительницы Новосибирска Вероника Оторова и Дарья Кузина возвращались домой на такси около 4:00 рано утром в понедельник, 20 августа — машина, на которой они ехали, сбила собаку на улице Немировича-Данченко недалеко от педагогического колледжа. Девушки утверждают, что такист отказался помочь раненой хаски — собаки сами отвезли животное к ветеринарам.
«Мы ему говорим — все тормози, чтобы посмотреть что с собакой. Животное кричит, ему больно. Мы подбегаем, просим таксиста везти ее в ветеринарную клинику. На что таксист говорит, у меня вообще-то бампер помят и не помогает нам транспортировать собаку, еще грубо нас послал. После этого мы остановили машину, молодой человек по имени Валерий нас довёз до клиники, донёс собаку до кабинета, помог врачу держать собаку», — рассказала корреспонденту НГС Вероника Оторова.
Собаку оставили в стационаре клиники «БЭСТ» на улице Покрышкина для обследования у ветеринара.
Девушки оплатили первичный осмотр из своего кармана и внесли депозит за пребывание собаки в стационаре. Для дальнейшего обследования и лечения собаки необходимо около 16 тысяч, из этой суммы Оторова и Кузина сумели собрать через соцсети больше 12 тысяч.
«Собака похожа на домашнюю, она с ошейником, легко идёт на контакт с человеком. Везде пишем в социальных сетях, ищем хозяина. Это невозможно, весь день плачем, это ужасно» — рассказывает девушка.
Меньше недели назад грибники нашли у Северного объезда собаку с пулевым ранением. После лечения волонтёры будут искать Счастливчику — так назвали собаку грибники — нового хозяина. Если животное после травмы останется инвалидом, оно останется на попечении приюта и ему найдут куратора.
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