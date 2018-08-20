Mercedes-Benz анонсировал на видео презентацию электрического гиперкара

Премьера должна состояться 26 августа в рамках ежегодного Конкурса элегантности.

Прототип имеет название Aesthetics Progressive Luxury. Тизерное видео об этом автомобиле главный дизайнер Mercedes разместил на своей страничке в одной из социальных сетей.

Многим экспертам концепт напомнил раритетный Mercedes-Benz W125. В 30-х годах прошлого столетия данному автомобилю принадлежал рекорд скорости в 428 километров в час (кстати, этот порог и сейчас достичь под силу только единицам среди гиперкаров).

На прототипе будет полностью электрическая силовая установка. В ее состав будут входить 2 или 4 электродвигателя с ожидаемой совокупной мощностью свыше 750 лошадиных сил.

Больше подробностей о новом детище от Mercedes-Benz пока не известно. Вполне возможно, что за оставшиеся несколько дней перед презентацией в сеть попадет еще несколько ознакомительных роликов, но пока остается только ждать.