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Mercedes-Benz анонсировал на видео презентацию электрического гиперкара
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Mercedes-Benz анонсировал на видео презентацию электрического гиперкара 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премьера должна состояться 26 августа в рамках ежегодного Конкурса элегантности.
Прототип имеет название Aesthetics Progressive Luxury. Тизерное видео об этом автомобиле главный дизайнер Mercedes разместил на своей страничке в одной из социальных сетей.
Многим экспертам концепт напомнил раритетный Mercedes-Benz W125. В 30-х годах прошлого столетия данному автомобилю принадлежал рекорд скорости в 428 километров в час (кстати, этот порог и сейчас достичь под силу только единицам среди гиперкаров).
На прототипе будет полностью электрическая силовая установка. В ее состав будут входить 2 или 4 электродвигателя с ожидаемой совокупной мощностью свыше 750 лошадиных сил.
Больше подробностей о новом детище от Mercedes-Benz пока не известно. Вполне возможно, что за оставшиеся несколько дней перед презентацией в сеть попадет еще несколько ознакомительных роликов, но пока остается только ждать.
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