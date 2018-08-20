Mercedes-Benz очередной раз дразнит электрической концепцией EQ Silver Arrow

Немецкая корпорация представила более детальный тизер, позволяющий рассмотреть предстоящий автомобиль, что дебютирует на Pebble Beach Concours d'Elegance. Видеоролик, прикрепленный на странице в Instagram главного дизайнера Mercedes-Benz Горден Вагнера, показывает профиль концепции, напоминающий современную интерпретацию знаковых Mercedes-Benz 300 SLR.

Тизер преподносит для потребителей крайне небольшое лобовое стекло, обеспечивающее защиту одного центрального места, и заднюю часть с отличительным воздухозаборником, где просматривается очевидное сходство с 300 SLR. Также имеются огромные колесные арки, еще больше акцентирующие внимание на форме транспортного средства.

Публикуя запись с концепцией, Вагнер прикрепил короткую подпись, гласящую о том, что подробная информация будет представлена на предстоящем мероприятии Pebble Beach, и несколько хэш-тегов, включая #eqsilverarrow. Это наталкивает на мысль, что автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и будет выпускаться под недавно созданным суббрендом EQ. Несмотря на то, что вероятность серийного производства EQ Silver Arrow крайне мала, компания может использовать концепцию для продвижения электромобилей, делая акцент на привлекательности транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.