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Новосибирский зоопарк сократил работу на час
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Новосибирский зоопарк сократил работу на час 

ngs.ru 43 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило поменял режим работы: теперь у посетителей стало на час меньше времени, чтобы посмотреть на зверей.
С сегодняшнего дня, 20 августа, зоопарк работает с 9:00 до 21:00.
«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении на сайте зоопарка.
До этого, начиная с 1 июня, зоопарк работал до 22:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.
Новосибирский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию. Например, недавно в зоопарке появились два новых вида обезьян: серебристые игрунки и золотистоголовый тамарин. Их можно увидеть в павильоне для мелких приматов и пингвинов.
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