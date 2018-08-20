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Что автограф Чака Норриса с пикапом Toyota сотворяет
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Что автограф Чака Норриса с пикапом Toyota сотворяет 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Легендарный Чак Норрис опять нешуточно порадовал поклонников: свои невиданные способности он передал утилитарной «Тойоте».
Чак Норрис — воистину удивительный человек, продолжающий радовать людей по всему миру. Даже в зрелом возрасте, превратившись из знаменитого актёра в не менее выдающегося героя мемов, шуток и клёвых рекламных роликов. Очередной из них — перед вами.
На сей раз Чака попросили прорекламировать полноприводный пикап Toyota Tacoma. И без того брутальная «рейнджерская» машина заиграла новыми красками рядом с Норрисом. Одна его роспись на кузове заставляет автомобиль творить чудеса.
Забавно, что в американской рекламе каждый шуточный «трюк» машины сопровождается надписями «Не повторять», «Монтаж», «Преувеличение». Камон, кто-то правда захотел бы взобраться на пикапе на дерево!?
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