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Велосипедный прицеп Trenux складывается для маневров в черте города
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Велосипедный прицеп Trenux складывается для маневров в черте города 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Использование классического велосипедного прицепа почти всегда палка о двух концах. С одной стороны, резко возрастает грузоподъемность, плюс можно транспортировать объемные предметы. А с другой — пустой прицеп та еще помеха, особенно в плотном городском трафике. Немецкий стартап Trenux предложил свое решение этого вопроса. Идея простая: прицеп складной. Он имеет легкую металлическую раму, которая крепится к центральной балке и складывается или раскрывается вокруг нее, подобно книге. Колеса прицепа достаточно маленькие, чтобы в сложенном виде свисать по бокам от заднего сидения и не мешать механизмам велосипеда. Но и достаточно крупные, чтобы рельеф местности не стал помехой. Вся конструкция весит около 5 кг.
Главным достоинством Trenux его авторы называют разницу между транспортным и рабочим состоянием. В первом вы просто возите с собой необременительную ношу, во втором — получаете платформу, на которой легко перевозятся 40 кг груза. Достаточно просторная, чтобы поместилось два ящика пива, чемодан или коробка с фруктами. Габариты прицепа 62х42 см, он спроектирован для перевозки типовых городских покупок в условиях стесненного пространства для маневра.
Основная идея в том, чтобы дать «велосипедной Европе» возможность возить с собой решение для реализации спонтанных «хотелок». Поехать утром на работу налегке, а на обратном пути соблазниться скидкой и купить ящик печенья или забрать большую посылку из Интернета-магазина. Концепция всем настолько понравилась, что на выставке EuroBike 2018 прицеп Trenux получил премию «Удачный старт». Сбор средств на постройку коммерческой версии и ее выпуск запланированы на 2019-ый.
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