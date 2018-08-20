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Подрядчик объяснил, почему на Московском шоссе образовались колеи
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Подрядчик объяснил, почему на Московском шоссе образовались колеи 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Колеи на Московском шоссе образовались весной
Стали известны подробности судебного процесса по колейности Московского шоссе. Во время последнего заседания представители подрядной организации «Самаратранстрой» высказали свою позицию.
— Организация указала, что выполнила работы по контракту в полном объеме, а колейность образовалась в результате износа покрытия под воздействием колес автомобилей (шипованной резины), природных факторов, при применении антигололедных реагентов при зимнем содержании дороги. В подтверждение своих доводов подрядчик представил копию заключения эксперта, согласно которому важнейшим фактором, влияющим на износ, является интенсивность движения машин, — говорится в материалах суда.
Региональный Минтранс же требует безвозмездно устранить колеи в срок до 1 октября, так как считает, что именно некачественно выполненные работы стали результатом просадки дорожного полотна.
Поэтому суд и назначил проведение экспертизы. Она обойдется в 125 тысяч рублей. При этом арбитраж сделал выбор в пользу специалиста, предложенного Минтрансом. Его сочли наиболее квалифицированным.
Эксперт должен будет установить, был ли качественным ремонт Московского шоссе, и что именно привело к образованию колейности — ошибки подрядчика или другие факторы. Получить результаты арбитраж рассчитывает до 21 сентября.
Колеи образовались на участке Московского шоссе от Мичурина до Кирова весной. Работники «Самаратрансстроя» уложили новый асфальт на участках, где ситуация была наиболее критичной.
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