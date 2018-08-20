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Электрический шоу-кар Mercedes-Benz показали на видео
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Электрический шоу-кар Mercedes-Benz показали на видео 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер опубликовала в Instagram тизер электрического шоу-кара, дебют которого состоится на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в конце месяца. Намек на внешний вид и пропорции автомобиля, вдохновленного легендарными «Серебряными стрелами», производитель ранее сделал с помощью скульптуры Aesthetics Progressive Luxury.
Информации о технической начинке шоу-кара производитель не сообщает. Однако использование в описании хэштегов #SwitchToEQ и #eqsilverarrow говорит о том, что прототип получит электрическую силовую установку и станет флагманом «зеленой» линейки EQ.
Первой же серийной моделью суббренда EQ станет электрический кроссовер EQC. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проезжать без подзарядки около 482 километров. Продажи вседорожника начнутся в следующем году.
Для проверки работы электрической силовой установки в различных климатических условиях Mercedes-Benz построил около 200 прототипов EQC. Машины проходили испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США при температуре от -35 до +50 градусов Цельсия.
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