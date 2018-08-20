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На сутки без воды: в Симферополе произошла авария на водоводе
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На сутки без воды: в Симферополе произошла авария на водоводе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях ряд улиц Симферополя с понедельника на сутки останется без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».
"В связи с производством работ по устранению аварийной ситуации на водоводе по улице 51-й Армии с понедельника, с 11:00, и до полудня вторника (21 августа) будет отсутствовать холодное водоснабжение по улицам: М. Залки, 51-й Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская", — рассказали в пресс-службе.
На предприятии уточнили, что ограничение водоснабжения коснется и прилегающих улиц.
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