Toyota попалась на мухлеже с безопасностью

Американский Страховой институт дорожной безопасности IIHS проверил на прочность популярные минивэны. Результаты краш-тестов экспертов не порадовали.

Тесты на безопасность в очередной раз проводились не по традиционной методике, а с изменением стороны удара. В число испытуемых вошли три популярных в США семейника — Chrysler Pacifica, Honda Odyssey Toyota Sienna.

Не секрет, что автопроизводители подготавливают свои модели к прохождению всевозможных краш-тестов ещё на стадии разработки. В этом им помогает знание методик проведения тестов. Фронтальный удар с 25-процентным перекрытием, как известно, проводится со стороны водителя, чем и пользуются ушлые автобренды — усилению подвергается только одна сторона автомобилей. При аналогичном ударе в пассажирскую сторону машины в буквальном смысле разрывает на части.

Симуляцию столкновения с частичным перекрытием со стороны пассажира выдержали Odyssey и Pacifica. Toyota Sienna краш-тест с треском провалила.

Honda справилась с защитой пассажира заметно лучше своих собратьев, за что получила оценку «хорошо». Pacifica тест тоже оказался по силам, пусть и с «маргинальным» результатом. Оба автомобиля удостоились звания Safety Pick (получить высшую оценку Top Safety Pick+ они не смогли из-за невыдающихся фар).

С Toyota Sienna всё оказалось куда печальнее. В 2015 году производитель уже дорабатывал силовую структуру минивэна из-за неудовлетворительных результатов краш-теста, и, как считалось прежде, преуспел в этом деле. Новый тест по «хитрой» методике показал, что усилению подверглась лишь водительская сторона автомобиля. Деформация кузова справа оказалась столь значительной, что семейник получил за краш-тест оценку «плохо». Передняя панель при ударе достала до коленей пассажира: элементы кузова вошли в салон на 508 мм в нижней части и более чем на 406 мм на уровне приборной панели. При реальной аварии это неминуемо приведёт к травмам ног.

Представители Toyota с пониманием отнеслись к результатам теста IIHS и заявили, что проведут ещё одну модернизацию модели.