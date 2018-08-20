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15-летний подросток с ожогами от удара током попал в больницу Краснодара
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15-летний подросток с ожогами от удара током попал в больницу Краснодара 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения 15-летнего подростка. Это произошло на железнодорожной станции Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
По версии следствия, 19 августа около 21 часа на железнодорожной станции поселка Энем Тахтамукайского района 15-летний мальчик, гуляя с другом, решил забраться на вагон грузового состава. Током высокого напряжения он был травмирован и получил ожоги тела различной степени тяжести. В тяжелом состоянии подростка госпитализировали в НИИ ККБ № 1 им. профессора Очаповского.
«Идет осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия и родственники пострадавшего. Установливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, краснодарскую школьницу ударило током во время селфи на вагоне поезда.
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