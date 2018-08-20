Подросток получил ожоги тела на вагоне грузового поезда на Кубани

15-летний житель поселка городского типа Энем (Краснодарский край) получил удар током на железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

ЧП случилось 19 августа около 21:00 на территории железнодорожной станции Энем. Юноша гулял там со своим другом. Они решили осмотреть окрестности с высоты и залезли на вагон грузового состава.

Подростка ударило током, он получил ожоги тела различной степени тяжести. Врачи госпитализировали его в краевую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре.

Проводится доследственная проверка.