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Подросток получил ожоги тела на вагоне грузового поезда на Кубани
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Подросток получил ожоги тела на вагоне грузового поезда на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
15-летний житель поселка городского типа Энем (Краснодарский край) получил удар током на железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
ЧП случилось 19 августа около 21:00 на территории железнодорожной станции Энем. Юноша гулял там со своим другом. Они решили осмотреть окрестности с высоты и залезли на вагон грузового состава.
Подростка ударило током, он получил ожоги тела различной степени тяжести. Врачи госпитализировали его в краевую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре.
Проводится доследственная проверка.
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