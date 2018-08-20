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Советы автоэкспертов: как сэкономить на покупке топлива
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Советы автоэкспертов: как сэкономить на покупке топлива 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
В современных условиях жизни людям постоянно приходится экономить. Безусловно, здравое зерно в этом есть (для чего расходовать бездумно?). Оказывается, экономить на покупке топлива довольно просто, как уверяют автоэксперты. Достаточно придерживаться нескольких простых правил.
Начните с резины. На современном рынке предложен широкий спектр продукции в данном сегменте.
Однако при выборе резины кроме всего прочего следует обратить внимание на класс энергоэффективности. Градация ведется по семи пунктам: от «A» (максимально эффективно) до «G».
Купив «правильную» резину, вы можете впоследствии сэкономить до 20% горючего. Конечно же, кроме классности шин, нужно выбирать наиболее приближенный режим эксплуатации к тому, что рекомендует производитель.
Не забывайте поддерживать рекомендованное давление в шинах. Несоблюдение данного правила может стоить вам около 6% потерь в топливе.
Если вам необходимо простоять без движения более одной минуты, необходимо заглушить двигатель. Т.к. на холостых оборотах за такой период времени машина потребит больше топлива, чем могла бы истратить на запуск двигателя.
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