С начала года в Красногорске устранили более 12 тысяч ям

Дорожными службами подмосковного Красногорска с начала текущего года устранили более 12 тысяч ям, сообщила пресс-службе местной администрации. В неделю рабочие спецорганизаций устраняют около 700 дорожных дефектов. Ежедневно фиксируются новые ямы в Красногорске — их ставят в очередь на осмотр и устранение. Дорожные службы отчитываются в режиме онлайн о каждой разрешенной проблеме. Для исправления повреждений используется метод регенерации старого слоя асфальтобетона (термопрофилирование) и струйно-инъекционный метод.