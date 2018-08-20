С начала года в Красногорске устранили более 12 тысяч ям 

Дорожными службами подмосковного Красногорска с начала текущего года устранили более 12 тысяч ям, сообщила пресс-службе местной администрации.
В неделю рабочие спецорганизаций устраняют около 700 дорожных дефектов.
Ежедневно фиксируются новые ямы в Красногорске — их ставят в очередь на осмотр и устранение. Дорожные службы отчитываются в режиме онлайн о каждой разрешенной проблеме.
Для исправления повреждений используется метод регенерации старого слоя асфальтобетона (термопрофилирование) и струйно-инъекционный метод.