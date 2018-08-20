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В Красноярске на кольце Шахтеров — 9 Мая сносят суперборд
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В Красноярске на кольце Шахтеров — 9 Мая сносят суперборд 

sibnovosti.ru 42 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске в районе автомобильного кольца на перекрестке ул. Шахтеров и 9 Мая начался демонтаж огромной незаконной рекламной конструкции — по словам властей, она опасна для прохожих и автомобилей.
Как сообщил в ходе брифинга для прессы замруководителя управления архитектуры администрации Эдуард Веккессер, эта одна из самых больших конструкций города.
«Ранее она стояла здесь на законных основаниях, но уже 2 года, как по ней истек срок контракта. По конструкции произошла переуступка прав индивидуальному предпринимателю — это некая уловка предпринимателей, которые уходят от больших штрафов. Штраф юрлицам составляет от 500 до 1 млн, а для ИП от 1 до 1,5 тысяч рублей. В феврале этого года мы выявили владельца конструкции, ему было направлено предписание о добровольном демонтаже», — рассказал Веккессер.
Поскольку со стороны собственника никакой реакции на предписание не последовало, стартовал демонтаж объекта. По словам Веккессера, конструкция находится в «ужасном» техническом состоянии.
«Она находится вблизи проезжей части, здесь проходят тротуары. Поэтому было принято решение включить ее в заявку на демонтажные работы», — сказал Веккессер.
По его оценке, демонтаж может занять несколько дней. Всего с начала года власти демонтировали 800 рекламных конструкций различного формата, еще 400 планируется демонтировать до конца года.
Фото: Sibnovosti.ru
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