В Швеции молодые люди подожгли и разбили десятки автомобилей

14 августа. PROCOMP.INFO — Молодые люди подожгли и разбили десятки автомобилей в шведском городе Гетеборг и близлежащих городах. Премьер-министр Стефан Лофвен сказал во вторник, что беспорядки выглядят организованными «почти как военная операция».

Было неясно, что вызвало беспорядки в понедельник вечером, но Швеция увидела рост насилия в районах с высокой безработицей и другими социальными проблемами, и инцидент повторил беспорядки в столице Стокгольме в 2013 году.

Растущая обеспокоенность общественности по поводу бандитизма и других форм насилия, стала центральным вопросом в предвыборной кампании в преддверии национальных выборов 9 сентября.

Полиция сообщила, что в Гетеборге, втором по величине городе Швеции, расположенном в западной части страны, и в близлежащих городах, таких как Фалькенберг и Тролльхаттан, промышленном районе с высоким уровнем безработицы, было подожжено или подвергнуто вандализму до 100 автомобилей. Сообщений о ранениях не поступало.

Во вторник были арестованы двое молодых людей в возрасте от 16 до 21 года, и полиция заявила, что ожидается, что в течение дня будет больше арестов.

«Мы считаем, что около 100 автомобилей были сожжены или повреждены», — сказала пресс-секретарь полиции Улла Брем.

«Они были организованы и подготовлены».

Несколько автомобилей также были сожжены за ночь в Стокгольме.