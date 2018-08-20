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В Швеции молодые люди подожгли и разбили десятки автомобилей
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В Швеции молодые люди подожгли и разбили десятки автомобилей 

ProComp.info 42 минуты назад
Фото: ProComp.info
14 августа. PROCOMP.INFO — Молодые люди подожгли и разбили десятки автомобилей в шведском городе Гетеборг и близлежащих городах. Премьер-министр Стефан Лофвен сказал во вторник, что беспорядки выглядят организованными «почти как военная операция».
Было неясно, что вызвало беспорядки в понедельник вечером, но Швеция увидела рост насилия в районах с высокой безработицей и другими социальными проблемами, и инцидент повторил беспорядки в столице Стокгольме в 2013 году.
Растущая обеспокоенность общественности по поводу бандитизма и других форм насилия, стала центральным вопросом в предвыборной кампании в преддверии национальных выборов 9 сентября.
Полиция сообщила, что в Гетеборге, втором по величине городе Швеции, расположенном в западной части страны, и в близлежащих городах, таких как Фалькенберг и Тролльхаттан, промышленном районе с высоким уровнем безработицы, было подожжено или подвергнуто вандализму до 100 автомобилей. Сообщений о ранениях не поступало.
Во вторник были арестованы двое молодых людей в возрасте от 16 до 21 года, и полиция заявила, что ожидается, что в течение дня будет больше арестов.
«Мы считаем, что около 100 автомобилей были сожжены или повреждены», — сказала пресс-секретарь полиции Улла Брем.
«Они были организованы и подготовлены».
Несколько автомобилей также были сожжены за ночь в Стокгольме.
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