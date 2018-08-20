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Специалисты «Леноблводоканала» заменили 36-ти метровый участок аварийного трубопровода
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Специалисты «Леноблводоканала» заменили 36-ти метровый участок аварийного трубопровода 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Аварийный участок трубопровода специалисты заменили 17 августа. Работы шли восемь часов на проспекте Победы, 1 в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба «Леноблводоканала»
"Бригада ГУП «Леноблводоканал» ПУ Выборгского района провела плановые ремонтные работы по замене 36-ти метрового участка трубопровода (Ду-108 мм, сталь) 60-х годов укладки, находящегося в коррозийном состоянии", — сказано в сообщении пресс-службы «Леноблводоканала».
Кроме того, в доме установили новую задвижку, которая поможет устранять аварии локально.
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