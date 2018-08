Суперсовременный электрический Mercedes-Benz показали в видеотизере

Он дебютирует через несколько дней в рамках Pebble Beach Concours D'Elegance.

Mercedes объявил о планах представить новый концепт-кар в начале июня. Своеобразным намёком на шоу-кар стала скульптура под названием Aesthetics Progressive Luxury. Тогда было заявлено, что внешний вид авто окажется стилизован под раритетные «Серебряные стрелы». Примерно через месяц в социальных сетях было опубликовано тизерное видео самим шеф-дизайнером компании.

Stunning details of our new showcar. More to come at Pebble Beach. #MBDesign #MBHotandCool #MercedesBenz #Mercedes #Benz #PebbleBeach #Design #pebblebeach2018 #eqsilverarrow #showcar #SwitchToEQ

17 Авг 2018 в 11:11 PDT Так, Горден Вагенер поделился у себя в Instagram новым видеороликом, посвящён который как раз загадочному концепту. По внешнему виду, Aesthetics Progressive Luxury будет отсылать нас в 1930-е, к тем самым культовым «Серебряным стрелам». Но в то же время в современной интерпретации. Некоторые хэштеги под видеороликом Instagram (#SwitchToEQ и #eqsilverarrow), говорят, что ждать нам, видимо, электрической силовой установки.

Эксперты считают, что именно грядущая премьера в будущем и окажется флагманом в «зелёной» линейке EQ. Вероятнее всего, на Pebble Beach Concours D'Elegance мы увидим автомобиль лишь в статусе прототипа.