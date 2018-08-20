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В чем подвох новых «выделенок»
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В чем подвох новых «выделенок» 

Рамблер 5 минут назад
Портал «За рулем» объяснил, чем грозит москвичам выезд на по-новому размеченные выделенные полосы для общественного транспорта.
Еще в мае столичные власти начали внедрять на улицах города новые «выделенки» — отделенные не сплошной линией, а так называемыми островками безопасности. В департаменте транспорта мэрии Москвы нововведение объяснили необходимостью сделать выделенные полосы еще более заметными для тех, кто не имеет права по ним передвигаться.
Однако не объяснили в дептрансе, что выезд на новую разметку регулируют не правила дорожного движения, в которых запрет пересекать островки безопасности даже не упомянут, а ГОСТ о правилах применения разметки, который это прямо запрещает.
Соответственно, камеры фиксации нарушений ПДД, недавно научившиеся замечать пересечение запрещающей разметки, а езду по выделенным полосам «видящие» уже давно, будут штрафовать и за первое нарушение (на 500 рублей), и за второе (на три тысячи).
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