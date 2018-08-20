Трафик на трассе М-11 от Москвы до Петербурга вырос на треть после запуска нового участка

Количество проездов автомобилей по платной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в июле составило около 500 тыс., что на 34% превышает показатель июня 2018 года, сообщили в госкомпании «Автодор».

«Этому способствовало открытие нового участка дороги с 334 км по 543 км в Тверской и Новгородской областях. Движение по участку было запущено 7 июня 2018 года. Уже в первые дни после открытия по нему ежесуточно проезжало более 12 тыс. транспортных средств, а в июле среднесуточная интенсивность составила более 15 тыс.», — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что в июле 2018 года по сравнению с прошлым годом интенсивность грузоперевозок увеличилась более чем в 2 раза.