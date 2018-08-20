Движение транспорта изменится в столице из-за праздника Курбан-байрам

Перекрытия на дорогах Во вторник, 21 августа с 4:00 до 11:00 движение будет полностью перекрыто на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулке, а также на участке Минской улицы. Кроме того, 21 августа с 5:00 до 9:00 перекроют улицу Академика Глушко и участок бульвара Дмитрия Донского. С 4:00 до 11:00 движение ограничат на двух из трех полос на участке улицы Хачатуряна.

21 августа с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях столицы. Праздничные молитвы также проведут вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.

Как изменится движение общественного транспорта Маршруты столичных автобусов и трамваев тоже изменятся из-за религиозного праздника.

с начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 будут ходить от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до «Красносельской». Трамваи № 9 и № 19 в этот день работать не будут.

автобусы будут следовать: № 0 − от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее по маршруту трамвая № 9 до Тверской Заставы с разворотом через улицу Бутырский Вал и Новослободскую улицу, № А − от стадиона «Лужники» до Трубной площади, № Б (внешнее) − после Малой Сухаревской площади проследуют по Самотечной эстакаде, причем без остановок «Метро „Сухаревская“ — Московский театр Олега Табакова », «Мещанская улица», «Самотечная площадь», «Театр кукол имени Образцова» на внешней стороне Садового кольца. Автобусы № 98, 692 и 803 временно будут следовать без остановки «Новый Иерусалим» по четной стороне улице Хачатуряна по пути к станции метро «Отрадное». В пресс-службе также предупредили, что 21 августа автобусы № Б (внутреннее), м2, м9, т10, т13, а также №№ 24, 33, 38, 58, 98, 103, 187, 260, 692, 803, 908 и С6 будут курсировать с увеличенными интервалами.

Как будет проходить праздник В праздновании Курбан-байрама 21 августа в столице могут поучаствовать 250 тысяч мусульман. В Московской соборной мечети соберется больше 100 тысяч человек.

Празднование также пройдет в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей «Ярдям» и «Инам». Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке «Сокольники» (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).

Мусульмане начнут собираться в мечетях в 7:00. В мечетях «Ярдям и Инам» и парке Сокольники молитва начнется в 6:00.

В Подмосковье в праздновании Курбан-байрама примут участие около 100 тысяч верующих. Они соберутся на праздничную молитву на 39 площадках в 34 муниципальных образованиях области.