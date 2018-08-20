Ягода на асфальте: в Орле опрокинулся грузовик с арбузами

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 20 августа на перекрестке Гоголя и Карачевского шоссе. Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Жители областного центра начали подбирать ягоду с асфальта и забирать себе. Некоторые подъезжали на машинах. Произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях:

— Как он людям только в горло лезет.

— Как коршуны.

— Хоть на халяву уксус сладкий, Бесплатный сыр обычно — гадкий.

— Уровень благосостояния страны определяется отношением ее народа к халяве: до тех пор, пока мы будем гордиться халявой, а не стыдиться её, нам его не повысить.

— Арбузные мародёр, так держать, автор! Тут надо дело уголовное возбуждать.

— Арбузы упавшие на землю считаются битыми, или совсем за копейки их продавать или пусть люди их себе заберут, такие порядочные тут все, а представьте это всё под вашим домом, завтра же там будет помойка вонючая, с мухами!

Автор ролика резюмировала: «Вот это действительно типичный Орёл».