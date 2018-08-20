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Ягода на асфальте: в Орле опрокинулся грузовик с арбузами
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Ягода на асфальте: в Орле опрокинулся грузовик с арбузами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 20 августа на перекрестке Гоголя и Карачевского шоссе. Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Жители областного центра начали подбирать ягоду с асфальта и забирать себе. Некоторые подъезжали на машинах. Произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях:
— Как он людям только в горло лезет.
— Как коршуны.
— Хоть на халяву уксус сладкий, Бесплатный сыр обычно — гадкий.
— Уровень благосостояния страны определяется отношением ее народа к халяве: до тех пор, пока мы будем гордиться халявой, а не стыдиться её, нам его не повысить.
— Арбузные мародёр, так держать, автор! Тут надо дело уголовное возбуждать.
— Арбузы упавшие на землю считаются битыми, или совсем за копейки их продавать или пусть люди их себе заберут, такие порядочные тут все, а представьте это всё под вашим домом, завтра же там будет помойка вонючая, с мухами!
Автор ролика резюмировала: «Вот это действительно типичный Орёл».
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