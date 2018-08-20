Камер фиксации нарушений станет еще больше

На сегодня на российских дорогах установлено более 9000 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Минтранс планирует, что к концу 2019 года их станет больше на 11%, 2020-го — на 33% (от нынешнего количества), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%. Наконец, к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее. Об этом пишут «Известия»

К 2019 году также будет разработана методика «динамического перераспределения мест размещения» камер. Сейчас в основном перемещаются только мобильные комплексы, но в ведомстве хотят активнее менять и стационарные камеры. Когда водители привыкают к новой камере, количество нарушений снижается, и можно заменить работающий радар муляжом. В свою очередь, реальная камера переезжает на новое место.

В соответствии с майским указом президента смертность на дорогах должна уменьшиться до четырех случаев на 100 000 населения в 2024 году. Это в три с лишним раза меньше нынешнего уровня. К 2030-му, согласно указу, необходимо стремиться «к нулевому уровню смертности».

Согласно ГОСТу «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме…», комплексы фотовидеофиксации должны быть установлены на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и в местах, где произошло более трех ДТП с пострадавшими за год. Правда, в России установка камер нередко делается с целью пополнения бюджета. Доход от них регионы закладывают в счет будущих поступлений.