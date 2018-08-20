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100 млн рублей получит Сарапул на ремонт дорог в 2019 году
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100 млн рублей получит Сарапул на ремонт дорог в 2019 году 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Сарапул получит 100 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году. Средства выделят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.
К проекту Сарапул присоединится в 2019 году.
16 августа глава города Александр Ессен, специалисты управления ЖКХ и представители общественной организации «Автомобильная Удмуртия» проехали с рейдом по городу. Группа осмотрела 30 дорог, требующих ремонта.
Из 30 участков жители Сарапула путем голосования выберут самые проблемные. Также будет учитываться мнение ГИБДД.
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