Трафик на платной трассе М-11 в июле вырос на треть

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. Трафик на платной автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в июле 2018 года по сравнению с июнем увеличился на треть. Этому способствовало открытие нового участка в Тверской и Новгородской областях, говорится в сообщении ГК «Автодор».

"В июле текущего года по сравнению с июнем на 34% вырос общий трафик автомобилей на новой федеральной скоростной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург. Интенсивность составила около полумиллиона проездов в месяц», — отмечается в сообщении.

Как поясняют в компании, росту трафика способствовало открытие нового участка дороги с 334-го по 543-й километр в Тверской и Новгородской областях. Движение по участку было запущено 7 июня 2018 года. Новый участок предоставил возможность сквозного проезда по всей магистрали от Твери до Великого Новгорода, с 208-го по 543-й км, что составляет половину всей трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». В первые дни после открытия по нему ежесуточно проезжало более 12 тыс. транспортных средств, а в июле среднесуточная интенсивность превысила 15 тыс.

При этом, добавляют в ГК «Автодор», в июле этого года по сравнению с прошлым годом интенсивность грузоперевозок увеличилась более чем в два раза.

Новая скоростная автомобильная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Планируется, что вся трасса будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.