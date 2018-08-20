Ещё
Трафик на платной трассе М-11 в июле вырос на треть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трафик на платной трассе М-11 в июле вырос на треть 

ТАСС 14 минут назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Трафик на платной автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в июле 2018 года по сравнению с июнем увеличился на треть. Этому способствовало открытие нового участка в Тверской и Новгородской областях, говорится в сообщении ГК «Автодор».
"В июле текущего года по сравнению с июнем на 34% вырос общий трафик автомобилей на новой федеральной скоростной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург. Интенсивность составила около полумиллиона проездов в месяц», — отмечается в сообщении.
Как поясняют в компании, росту трафика способствовало открытие нового участка дороги с 334-го по 543-й километр в Тверской и Новгородской областях. Движение по участку было запущено 7 июня 2018 года. Новый участок предоставил возможность сквозного проезда по всей магистрали от Твери до Великого Новгорода, с 208-го по 543-й км, что составляет половину всей трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». В первые дни после открытия по нему ежесуточно проезжало более 12 тыс. транспортных средств, а в июле среднесуточная интенсивность превысила 15 тыс.
При этом, добавляют в ГК «Автодор», в июле этого года по сравнению с прошлым годом интенсивность грузоперевозок увеличилась более чем в два раза.
Новая скоростная автомобильная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Планируется, что вся трасса будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.
ТАСС: последние новости
Обязательную установку ГЛОНАСС для перевозки пассажиров могут отложить на год Конный караван из Германии сделал остановку в Калининграде на пути в Великий Новгород Более 20 тыс. зрителей ожидается на рок-фестивале "Чернозем" под Тамбовом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убойная трава: новый поворот ДТП с беременной
«Мясорубка» на Большой Татарской
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре12
Водителей лишают прав из-за болтов13
Сколько стоит новый Subaru Forester?
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение