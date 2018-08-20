В Екатеринбурге появится сервис, где можно будет взять Mercedes в аренду на минуту

В первой половине сентября в Екатеринбурге появится ещё один сервис поминутной аренды авто — YouDrive. Его главное отличие от уже представленных в городе сервисов каршеринга заключается в том, что он предлагает премиальные машины.

— Мы видим потенциал в Екатеринбурге, — пояснил E1.RU генеральный директор YouDrive Борис Голиков . — Это крупный город с развитой экономикой, а значит, у потребителей есть деньги, чтобы пользоваться нашим сервисом. Также плюс для нас, что на рынке уже есть другие сервисы каршеринга, а значит, люди знают о такой услуге.

Екатеринбург станет четвёртым городом присутствия сервиса после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На первом этапе будет 50 авто: 10 Smart Fortwo (двухместных) и 40 — Smart Forfour (четырехместных). Часть перекинут с московского рынка, а часть будут новыми.

— Мы изначально сделали ставку на премиальные автомобили. Например, наша базовая модель Smart — маленький Mercedes, именно с ним мы заходим и в Екатеринбург. Она маленькая, у неё скромный расход топлива, её просто парковать, а потому мы считаем её идеальной для каршеринга, — пояснил Борис Голиков.

В следующем году парк в Екатеринбурге планируют увеличить до 300–500 машин, также расширят линейку моделей. Плюс к тому в Екатеринбурге будут развивать платформу YouDrive Pool — для владельцев автопарков, которые хотят сдавать машины в аренду.

Первый сервис каршеринга в Екатеринбурге — «Делимобиль» — заработал в январе этого года. Изначально у них было 50 Hyundai Solaris, но постепенно число машин довели до 100 штук.

— Среднее время аренды одного автомобиля в Екатеринбурге составило 34 минуты, при этом самая короткая поездка заняла у пользователя чуть менее трех минут, а самая продолжительная длилась 6 часов 55 минут. Обычно на одном авто совершают по 4–7 поездок по Екатеринбургу, — рассказывали ранее в «Делимобиле» об итогах работы.

Около месяца назад в городе появился второй сервис — «URAмобиль», в котором используют Lifan X50. У них также пока 50 машин. Таким образом, в начале сентября в Екатеринбурге будет 200 каршеринговых авто.

Журналист E1.RU тестировала «Делимобиль» — для блондинки этот сервис оказался не очень простым.